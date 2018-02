Aveiro: Autarquia pede 500 mil euros por concessão de publicidade, mais mobiliário urbano 15 fev 2018, 23:22 Concurso público internacional para concessão de espaço público para instalação e exploração de publicidade é para vigorar durante 15 anos.



Após a concessão dos serviços públicos de transportes rodoviário de passageiros, a edilidade entende que "urge criar condições de segurança e abrigos para os locais de paragem das linhas da rede, assim como a sua valorização e requalificação."



No total, vão ser instalados 227 novos abrigos de passageiros, três quiosques, 185 mupis, sete mupis digitais interactivos, 30 outdoors e 25 minis (isolados e acoplados a abrigos de passageiros). O executivo decidiu, na sua reunião privada desta quinta-feira, aprovar a abertura de um concurso público internacional para concessão do direito de ocupação de espaço público para instalação e exploração da publicidade.



O valor do contrato a celebrar prevê, além do pagamento da contrapartida financeira anual à Câmara, no montante mínimo de 500 mil euros, o investimento pelo concessionário na aquisição e instalação do mobiliário urbano que passará a usar em regime de exclusividade.



O processo segue para apreciação pela Assembleia Municipal. No comunicado, a Câmara lembra que encontrou a exploração de publicidade comercial por regularizar, "sendo o processo gerido desde 2010 com sucessivos despachos e não através da realização de um procedimento concursal." O processo incluiu um "rigoroso e complexo trabalho de levantamento e caracterização de todo o mobiliário urbano existente no município de Aveiro." Na reunião desta quinta-feira, para permitir a aprovação deste ponto, a Câmara revogou a deliberação de 31 de outubro de 2016 sobre o mesmo assunto, "devido à necessidade de alterar alguns dos pressupostos do concurso, tais como a remuneração do concedente, termo e reversão dos bens no final do prazo de vigência da concessão." (Foto de arquivo) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)