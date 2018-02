A empresa Waterlily Boats é a mais recente inquilina da Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo.



O executivo camarário tomou conhecimento, na reunião de hoje, do contrato de incubação celebrado com a edilidade.



"A Waterlily Boats é uma empresa que dá uma perspetiva diferente à Economia do Mar, vertente que diferencia a Incubadora Municipal de Ílhavo, assente na produção de casas-barco com preocupação pelo luxo e conforto e pelo ambiente, como é exemplo da alimentação exclusivamente baseada na energia solar", refere um comunicado.



O contrato assinado enquadra-se no âmbito das competências da autarquia em fomentar e promover a criação de ideias de negócio inovadoras de acordo com o que é o Plano Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo.