PS pede esclarecimentos sobre casos de corrupção na Câmara de Aveiro 15 fev 2018, 19:13 O PS de Aveiro pretende esclarecimentos sobre referências que têm sido feitas repetidamente pelo presidente da Câmara local, denunciando atos de corrupção no seio do município.



Ribau Esteves voltou a falar em ilícitos daquela natureza que terá encontrado quando assumiu a liderança autárquica, em 2013, embora sem concretizar, quando discursava na inauguração do campo sintético do Estrela Azul, em Cacia, domingo passado (ver artigo relacionado).



"Face a reiteradas acusações, em orgãos municipais e outros espaços mediáticos, sobre corrupção na Câmara Municipal no passado, o Partido Socialista iniciou as diligências para um cabal esclarecimento desta situação, entregando um requerimento ao Tribunal Administrativo e Fiscal, a solicitar um esclarecimento sobre os processos em curso que digam respeito a corrupção na Câmara Municipal de Aveiro, e espera que os restantes partidos tomem as diligências que acharem necessárias para o esclarecimento desta questão", anuncia a comissão política concelhia do PS em comunicado divulgado esta tarde.



Para os socialistas, as declarações proferidas "constituem uma ofensa a todos os partidos que já tiveram responsabilidades na autarquia, assim como aos trabalhadores da Câmara Municipal de Aveiro."



O PS lembra que nos oito anos anteriores à chegada de Ribau Esteves, a Câmara esteve sobre a gestão de uma maioria CDS-PSD, e nos oito anos anteriores pela maioria socialista liderada por Alberto Souto.



Assim, entende que "as acusações proferidas põe em causa o bom nome de todos os titulares de cargos públicos no município e funcionários da autarquia."



Para o PS, "a existência de eventuais casos pontuais de corrupção não justifica a leviana extrapolação de que estávamos perante uma Câmara corrupta". E aconselha cautelas na abordagem do tema: "Há assuntos que não se trazem à praça pública sem provas cabais, sob o risco de cometer ofensas graves ou levantar, sem fundamento, suspeitas sobre o bom nome, honestidade e competência de centenas de pessoas."



Por isso, a estrutura socialista entende que "os aveirenses merecem uma explicação sobre a legalidade dos processos que tinham lugar na Câmara à chegada de Ribau Esteves." Nomeadamente, se existem suspeitas de casos de corrupção, se foram feitas queixas ao Ministério Público "ou se tudo não passa de uma manobra de depreciação e menosprezo do trabalho levado a cabo pelos executivos e técnicos anteriores, na tentativa de abrilhantar a presente gestão." Notícias Relaccionadas 25 out 2016, 00:39 Aveiro: "Não é necessário andar por caminhos ínvios para tratar de licenciamentos" - Ribau Esteves 12 nov 2016, 18:07 Ribau Esteves remete informação sobre casos de corrupção pedida na Assembleia Municipal para encontro privado 11 fev 2018, 21:18 Aveiro: Estrela Azul inaugurou sintético que a Câmara vai pagar até 2019 Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)