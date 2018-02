Aveiro: Reabilitação das margens do canal dos Botirões orçada em 280 mil euros 15 fev 2018, 18:53 A Câmara de Aveiro aprovou na sua reunião privada de hoje o lançamento do concurso público para reabilitação das margens do canal dos Botirões, na zona da Beira Mar.



O executivo deu luz verde ao projeto de execução e a abertura de procedimento por concurso público pelo valor de 280 mil euros.



"Sendo o canal dos Botirões um dos pontos identitários do centro de Aveiro, e tendo em conta a antiguidade, o estado dos seus muros e o crescente tráfego pedonal e fluvial naquela zona, após a realização de auditoria técnica e do respetivo projeto de execução, decidimos avançar com a execução da sua reabilitação", refere um comunicado.



A presidência saliente que trata-se de "mais uma obra de qualificação dos canais urbanos da Ria e da cidade de Aveiro" a executar pela autarquia "após a pintura dos muros e a reabilitação das pontes realizada no mandato anterior, as obras em curso da nova Ponte de São João e da nova eclusa/comporta do Canal do Paraíso."



Para breve está previsto, entretanto, o início da obra de qualificação da eclusa do canal das Pirâmides e o lançamento do concurso de reabilitação da denominada ponte do Laço, ainda em fase de projeto.



Atrasos normais na nova ponte de São João Sobre a nova ponte de São João, a Câmara refere que está "em franca execução, tendo já ultrapassado a sua fase mais crítica de execução técnica, durante a qual surgiram fatores não previstos e não previsíveis, considerados devidamente atendíveis, que provocaram a necessidade de aumentar o prazo de execução da obra."



O executivo fixou como nova data para a receção da empreitada o dia 13 de abril próximo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

