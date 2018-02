Assim se resume o concurso “Novas Vistas Lumière”, uma competição de curtíssimas metragens, inspirada nos filmes dos irmãos Lumiére, realizados no início da arte cinematográfica.

Na edição de 2018 esta competição tem como tema "o mar, a luz e a sombra", destinando-se a jovens e adultos, a partir dos 12 anos.



O “Novas Vistas Lumière” integra o Mar Film Festival - evento cuja segunda edição, realiza-se entre os dias 19 e 21 de abril, no Museu Marítimo de Ílhavo, em parceria com o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra.

Mantendo as características das Vistas Lumière, são admitidas a concurso todas as obras com duração até dois minutos, de um só plano, a preto e branco ou a cores, sem som, sem movimentos de câmara físicos ou óticos, ficcionais, documentais, ou com ambos os registos, produzidas no ano anterior ou no ano em que se realiza o Mar Film Festival.



O concurso está organizado em quatro escalões etários: dos 12 aos 15 anos; dos 16 aos 18 anos; dos 19 aos 35 anos e mais de 36 anos. As submissões são gratuitas, online, e poderão ser efetuadas até 18 de março de 2018, através de www.marfilmfestival.pt.

Mais informações e normas de participação encontram-se disponíveis no mesmo site ou em www.facebook.com/marfilmfestival.

O Mar Film Festival tem como referente temático o Mar, explorando a multiplicidade de expressões que a imagem em movimento tem desenvolvido em torno do universo marítimo. Este festival de cinema é uma iniciativa inserida no projeto “Territórios com história: Mar, as Pescas e as Comunidades - Programação em Rede dos Municípios de Ílhavo, Murtosa e Peniche” (cofinanciada pelo Centro 2020).