Câmara da Murtosa transfere 140 mil euros para as freguesias do concelho 15 fev 2018, 12:45 O município da Murtosa celebrou com as juntas de freguesia do Bunheiro, Monte e Torreira acordos de execução de competências, o que permite transferir verbas para manutenção de espaços verdes, limpeza de arruamentos, espaços públicos ou, entre outras tarefas, pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do 1º ciclo.



Para a concretização das delegações de competências, a edilidade irá entregar cerca de 140 mil euros, sendo 29.706 para a Junta do Monte, 56.066 euros para a Junta do Bunheiro e 56.099 euros para a Junta da Torreira.



Para além das transferências financeiras, o município da Murtosa colocará à disposição permanente de cada uma das juntas de freguesia uma carrinha de “caixa aberta”, bem como um conjunto de equipamentos de limpeza, para que, através de apoio logístico, seja reforçada e qualificada a capacidade de intervenção das juntas, referidas.



"A experiência adquirida com os contratos execução celebrados no mandato anterior, possibilitaram, após a necessária otimização decorrente da avaliação feita, em conjunto, pela Câmara Municipal e pelos executivos de freguesia, avançar com esta nova delegação de competências com as juntas do Bunheiro, Monte e Torreira", refere um comunicado.



Relativamente à Junta de Freguesia da Murtosa, encontra-se em avaliação um possível acordo a celebrar, sendo certo que o mesmo terá que, previamente, ser aprovado pelos órgãos deliberativos de ambas as instituições: a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia da Murtosa.

