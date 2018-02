Município de Anadia reforça parceria com Berlim e Daejeon (Coreia do Sul) para projetar "Wine Trophy" 15 fev 2018, 11:50 Anadia pretende ficar associada ao maior concurso de vinhos do mundo.



O município, através do vereador Jorge Sampaio, celebrou, esta quinta-feira, na Alemanhã, o protocolo de entendimento com entidades alemãs (Berlim) e asiáticas (Daejeon, Coreia do Sul)



Segundo o autarca, os subscritores da parceria pretendem tornar o Wine Trophy o maior concurso mundial do género.



Anadia acolheu em 2016 e 2017 aquele evento no nosso país, sob a designação de "Portugal Wine Trophy".



Na edição do ano passado, a prova internacional contou com 1900 vinhos a concurso, vindos de 24 países. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)