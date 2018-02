Centro de Portugal com a maior presença física de sempre na BTL (Turisver) 15 fev 2018, 09:32 O Centro de Portugal, como Destino Nacional Convidado da BTL 2018, apresenta-se com a maior presença física de sempre na feira, num stand com 702m², com o presidente do Turismo Centro de Portugal a agradecer à organização da BTL o “gesto solidário”, que permite “a um destino que foi atingido no seu coração em 2017 poder mostrar-se naquilo que tem de melhor”. O Centro de Portugal, que tinha sido já Destino Convidado da edição de 2013 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)