Na próxima sexta-feira, dia 16, pelas 11 horas, docentes, trabalhadores não docentes e investigadores da Universidade de Aveiro concentram-se junto à respetiva reitoria em protesto contra a posição que esta assumiu no âmbito do PREVPAP, programa, alegadamente, criado para regularizar vínculos precários.



A posição defendida pelos representantes da Universidade de Aveiro na CAB-CTES, comissão que analisa os requerimentos dos trabalhadores com vínculos precários de instituições dependentes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), foi no sentido de considerar que a quase totalidade dos casos, na ordem das três centenas, não correspondia a necessidades permanentes da instituição, o que não é verdade, como se constata pelas análise das situações em causa.

Da posição assumida pela instituição e, como habitualmente acontece, acompanhada pelos representantes do Governo (MCTES, Ministério do Trabalho e Finanças), resulta, não apenas, a não regularização de um vínculo que, abusivamente, se tem mantido precário, como o despedimento próximo dos trabalhadores em causa.



Esta posição da Universidade de Aveiro, que, em geral, tem sido acompanhada por outras instituições e perante a qual os representantes do Governo revelam uma total subordinação (retirando conteúdo e sentido ao próprio PREVPAP), merece forte repúdio e contestação por parte de quem tem dado o seu melhor, ao longo de anos, à instituição e, agora, é simplesmente empurrado para fora.



Inconformados com a situação e exigindo a justa regularização do seu vínculo, no respeito pelo quadro legal em vigor, docentes, trabalhadores não docentes e investigadores vão concentrar-se junto à reitoria da Universidade de Aveiro já no próximo dia 16 de fevereiro.



A Direção do SPRC/FENPROF

A Direção da ABIC

A Direção do STFPSC