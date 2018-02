Cine Clube de Avanca organiza mostra de filmes no Brasil 14 fev 2018, 14:03 Cinema português de curta metragem vai estar em exibição durante o mês de fevereiro no Brasil, por iniciativa do Cine Clube de Avanca.



Numa organização conjunta do 22º Festival Internacional de Cinema AVANCA 2018 e do congenere brasileiro CURTA SE - Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe, a mostra irá decorrer no histórico Cinema Vitória, no centro da cidade de Aracajú.



"Constituída por filmes que foram exibidos relevantemente no Festival AVANCA, esta mostra é constituída por sete curtas-metragens de ficção, animação e documentário", informa o Cine Clube de Avanca.



Dos filmes seleccionados, dois foram rodados durante o festival, no contexto único de produção criativa de filmes, que em julho de cada ano, sempre marca cada uma das edições deste festival de cinema da região de Aveiro (do concelho de Estarreja).



Nesta seleção de filmes estão maioritáriamente obras que, tendo tido uma circulação internacional significativa, estiveram na Competição Avanca reservada a filmes que tiveram produção ou coprodução da região ou da organização do festival.

