A 18ª edição do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, agendada para 24 a 26 de maio, registou "uma procura internacional sem precedentes."



Através do programa ´Mais Imaginarius´, 295 artistas e companhias de 49 países, dos cinco continentes, apresentaram candidaturas.



O júri do concurso de criações artísticas selecionou 20 projeto, oriundos de 13 países, que serão integrados na programação do festival.



O concurso de criações artísticas era aberto a companhias e artistas emergentes de todo o mundo.O recorde de candidaturas internacionais ao Mais Imaginarius acontece precisamente no ano em que o festival Imaginarius é finalista dos prémios Eventex Awards – que reconhecem os melhores eventos em todo o mundo – na categoria Melhor Evento Cultural.



Os 48 países envolvidos no processo de candidatura ao Mais Imaginarius foram: Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Camarões, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Egipto, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Gana, Grécia, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irão, Irlanda, Israel, Itália, Lituânia, Marrocos, México, Nigéria, Noruega, Perú, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Suíça, Tailândia, Tanzânia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela.



Após a deliberação do júri – constituído por Alexandra Moreira – DECA, Universidade de Aveiro; Isabel Bezelga – Departamento de Artes da Universidade de Évora; Bruno Pereira – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE); Jordi Duran – Diretor Artístico da FiraTàrrega, Espanha; Jens Frimann Hansen – Diretor Artístico do PASSAGE International Street Theatre Festival, Dinamarca; Julia von Wild – Diretora Artística do Tête-à-Tête, Rastatt´s International Street Arts Festival, Alemanha – serão integrados na programação do festival Imaginarius 20 projetos, oriundos de 13 países: Alemanha, Argentina, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Marrocos, Reino Unido, Rússia, Suíça e Turquia.



O vencedor será convidado a criar em residência um novo projeto para estreia na edição de 2019 do festival Imaginarius, integrada no programa de apoio à criação.



A criação “Consequencies” da Cia. Moveo (Espanha), que estreou no programa oficial do Imaginarius em 2017, tem garantida uma tournée internacional com presença em festivais na Coreia do Sul, Hungria e Reino Unido ao longo de 2018. Esta criação Imaginarius foi desenvolvida em residência no ano 2017, em Santa Maria da Feira, como consequência da conquista do prémio Mais Imaginarius pela companhia espanhola, no ano 2016.



O ´Mais Imaginarius´ é uma secção do festival Imaginarius, que pretende dar espaço a artistas emergentes com vontade de mostrar o seu trabalho, através de um concurso de criações artísticas. Esta secção lança o desafio para a apresentação de propostas que abordam o espaço público nas suas mais diversas perceções, testando formatos e modelos, rumo à construção de novas identidades artísticas.