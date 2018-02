´Charanguinha´, ´Xaxas´ e ´Joanas do Arco da Velha´ foram os melhores do Carnaval de Ovar 2018 13 fev 2018, 22:58 A ´Charanguinha´ foi a grande vencedora do Carnaval de Ovar na categoria de escolas de samba.



O grupo ´Joanas do Arco da Velha´ recebeu a maior votação na vertente de passerelle. E os ´Xaxas´ ficaram em primeiro entre os grupos.



Os festejos carnavalescos em Ovar levaram para as ruas nos dois dias de desfiles mil figurantes em representação de 14 grupos carnavalescos, seis de passerelle e quatro escolas de samba.



Um investimento municipal de 700 mil euros, que fez incluir no programa cerca de três dezenas de eventos (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

