As organizações dos corsos carnavalescos mais importantes da região de Aveiro vão revelando os melhores grupos de 2018.



Em Estarreja, na categoria ´grupos de folia´ a votação de melhor entre sete grupos apeados que desfilaram este ano recaiu no ´Gresfa´, seguindo-se ´Os Viscondes´ e em terceiro ´Tas´Ku´Ela´.



´Vai Quem Quer´ foi o vencedor na categoria ´escolas de samba´ que contou com cinco grupos no corso [mais informação].



O Carnaval de Estarreja ficou marcado este ano por um novo figurino com a autarquia a assumir a gestão direta dos festejos, a criação do ´Sítio do Carnaval´, alterações no percurso e um reforço do investimento global para cerca de 300 mil euros.



Apesar do mau tempo, mais de mil figurantes sairam à rua no domingo e esta terça-feira.