59 anos de história do CETA 13 fev 2018, 17:56 Um dos nossos objetivos é dar um contributo para o desenvolvimento pessoal, cultural e artístico, não só dos jovens, mas também de toda a comunidade em geral, de forma que o CETA continue a ser um agente cultural de referência. O Círculo Experimental de Teatro de Aveiro (CETA), foi criado em Fevereiro de 1959, por um grupo de jovens aveirenses que colaboravam num suplemento literário juvenil, no semanário “O Litoral” e concluíram que era tempo de Aveiro ter um grupo de teatro. Por certo, estavam longe de imaginar que iam dar nome a um grupo que, ao longo de cinquenta e nove anos, tem colecionado prestígio e fama, na arte do representar. Em 3 de julho do mesmo ano, o CETA tem pronto o seu primeiro espetáculo que é proibido de ser apresentado, nesse dia, pela censura e pela PIDE, só porque no programa o ilustre aveirense e homem de letras, Mário Sacramento, assinava um texto de apresentação. Este espetáculo era composto pelas peças “O Urso” de Anton Tcheckov, “O Dia Seguinte” de Luiz Francisco Rebelo e um entreato de poesia de Carlos Morais. Finalmente, o espetáculo só foi possível, após ser eliminado na totalidade o referido texto e substituído por outro, de não menos ilustre Aveirense, o Dr. David Christo, diretor de “O Litoral”. Foi à cena no teatro Aveirense, a 31 de julho de 1959. Assim começa a história do CETA. O CETA é formalmente oficializado a 2 de abril de 1964, embora já fizesse teatro desde 1959 mercê de uma autorização especial do Governo Civil do distrito. Durante alguns anos e, porque o nome “Experimental”, fazia alguma confusão à censura e à PIDE, o CETA foi proibido de o utilizar! Tinha como aspirações realizar um teatro novo, artístico e técnico e divulgar os melhores autores, aspirações que se mantêm passados 59 anos de vida. Por falta de espaço com condições, no início as peças são apresentadas no Teatro Aveirense. Em 1969, inicia-se a construção do teatro no local onde ainda hoje se encontra em atividade. Com as mesmas aspirações, esta direção tomou posse em janeiro de 2017 para o biénio 2017/18, com 11 elementos, 7 efetivos e 4 suplentes. Fazemos todo o tipo de trabalho, desde teatro à manutenção do CETA. Somos voluntários e estamos aqui por amor à arte de representar. Um dos nossos objetivos é dar um contributo para o desenvolvimento pessoal, cultural e artístico, não só dos jovens, mas também de toda a comunidade em geral, de forma que o CETA continue a ser um agente cultural de referência. Normalmente temos três produções anuais, reservando sempre uma para o público infanto-juvenil. Ainda como atração ao publico mais jovem criámos, duas atividades “Um Conto para as Onze” – sessão com contos e histórias infantis que tem lugar regularmente no 1º Domingo de cada mês, às 11h da manhã e ainda “Musica para as Cinco” – espaço destinado a iniciativas de cariz musical que levamos a cabo no 3º Domingo de cada mês às 17h, onde normalmente convidamos bandas que estão a começar a sua carreira, em escolas de arte como o Palco Central ou a Musa. Também fazemos diversos acolhimentos, a quem pretende trazer ao público iniciativas de cariz cívico, associativo, realizações artísticas de natureza eclética e pluridisciplinar. Somos uma associação sem fins lucrativos e temos um enorme orgulho em sermos reconhecidos como instituição de utilidade pública. Ao longo do seu percurso, o CETA obteve numerosos prémios e menções honrosas em concursos de teatro, sendo homenageado e conhecido por grande parte dos aveirenses e por muitos portugueses, onde a qualidade do seu trabalho tem sido reconhecida por todos os que com ele têm tido contato. Em março estrearemos a nossa mais recente produção, baseada em Tcheckov. Desta forma poderemos dar continuidade ao nosso trabalho, com o propósito de manter o CETA sempre presente nesta cidade.

Este ano é o nosso 59º aniversário. Gostaríamos que Aveiro visitasse o CETA. Direção do CETA

