Amigos socorrem "Património dos Pobres" 13 fev 2018, 17:50 Após seis décadas de trabalho caritativo, "O Património dos Pobres", em Ílhavo, lançou um apelo para conseguir manter as suas valências. A resposta da comunidade local já está em marcha, dando corpo à ´Liga de Amigos´ que irá ajudar na angariação de fundos para despesas básicas para o lar de idosos e serviços de acolhimento de crianças e vítimas de violência doméstica, estes dois últimos de âmbito regional e até nacional.



A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), criada no final dos anos 50 pela Diocese de Aveiro no seio da paróquia de Ílhavo, seguindo o modelo da "Obra de Rua" do Padre Américo, enfrenta um momento crítico devido a conjugação de várias adversidades, que ameaçam provocar uma ´tempestade perfeita´.



"O panorama é mau, financeiramente falando", assumiu, sem rodeios, Paulo Edgar, diretor geral do "Património", onde se integram o Lar S. José (mais de meia centena de utentes), o lar Divino Salvador (30 vagas para mulheres e filhos vítimas de violência doméstica) e a Obra da Criança (30 vagas para menores institucionalizados).



"As exigências cada vez são maiores, em termos de edifícios, por exemplo, e ficam mais caras; por outro lado reduzem- se os utentes e, consequentemente, as comparticipações são menores. Com escassas receitas próprias, temos de fazer um esforço grande de inventar receitas extraordinárias para manter este grande barco a navegar. É uma missão da Igreja, mas é preciso ajudar para ajudar", explicou o responsável.



A instituição ilhavense, onde trabalham 90 pessoas, está no seus limites. ´Empenhou-se´ num empréstimo de 1,5 milhões de euros para modernizar o lar de idosos e centro de dia, que tem vindo a honrar em prestações mensais. Durante mais dois anos irá sobrar pouco para acudir às necessidades idênticas das outras casas, que estão sempre lotadas e a receber mais pedidos de tribunais, comissões de proteção de menores ou Segurança Social.



Mesmo assim, Erica Nóbrega, da conselho económico da paróquia, afasta cenários mais radicais, por agora. "Enquanto tivermos forças, vamos continuar a lutar. A intenção é continuar a prestar estes serviços aos nossos utentes", afirmou animada pelas boas vontades que surgem quando é mais necessário.



Como aconteceu na prova de BTT do ano passado do Rotary Clube de ílhavo cujas inscrições pagaram o projeto de remodelação da "Obra da Criança", uma urgência. Falta encontrar dinheiro para a empreitada orçada em 500 mil euros. "Isto, nesta fase, assusta, como é evidente, mas vamos ver, existem novas linhas de financiamento da Segurança Social, não desistimos", declarou Erica Nóbrega.



Apelos nas redes sociais para transformar amizades virtuais em amigos reais



A comunidade paroquial também não ficou insensível às carências e, em poucas semanas, juntaram-se boas vontades que permitaram já lançar a "Liga de Amigos do Património dos Pobres".



Maria Alcina, a promotora, buscou inspiração nas campanhas que se lembra da sua juventude, que permitiram erguer os lares nos primórdios da instituição. "Há alguns anos fazia-se obra apelando uma família um tijolo, as pessoas eram mobilizadas assim", recordou.



Ao ver a comunidade "meio adormecida" decidiu renovar o apelo agora sob a forma de um contributo anual de cada amigo de 12 euros. "Como batizados que somos, é uma expressão de vida cristã sermos chamados a esta responsabilidade de ajudar. Foi o impulso que nos moveu, além disso os utentes não têm para onde ir" disse a fundadora da Liga, acreditando que as receitas a angariar "vão fazer toda a diferença no dia a dia e todos juntos vamos conseguir."



O que "surpreendeu muito pela positiva" foi o envolvimento dos mais novos. Rosário Rocha, vinda dos grupos de jovens, disponibilizou-se de imediato para ir ao encontro de outros ´amigos´. "Fazemos parte desta comunidade, temos de ajudar. Os jovens quando querem têm uma motivação acima do normal, crescemos aqui e muitos querem aderir", referiu.



A "Liga" fervilha de ideias. O grupo fundador apresentou-se à comunidade de Ílhavo no Centro Paroquial. Partilham-se apelos nas redes sociais para transformar amizades virtuais em amigos reais do "Património". Programam-se visitas para dar a conhecer a obra social nas diversas valências que "muitos desconhecem", mas também festas e eventos comunitários que permitam dar um futuro mais risonho. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

