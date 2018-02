CP garante continuidade do projecto do Comboio Histórico (DA) 13 fev 2018, 10:58 A reunião de trabalho abordou diversos temas, nomeadamente o alargamento do projecto do Comboio Histórico, enquanto produto turístico, assim como uma valorização do Núcleo Museológico de Macinhata do Vouga do Museu Nacional Ferroviário e do espólio ferroviário existente na Sernada do Vouga. Foram ainda abordados temas relativos à melhoria da infra-estrutura ferroviária (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

