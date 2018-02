Docente da UA ilustrou painel para o DinoParque da Lourinhã 12 fev 2018, 19:03 Docente do Departamento de Biologia e diretor do Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro, Fernando Correia foi responsável pela criação de uma ilustração paleontológica para o novo Dino Parque da Lourinhã, inaugurado dia 8 de fevereiro. A execução desta obra demorou cerca de um mês. “Complexa e com elevada correção científica graças também ao acompanhamento de vários paleontólogos, como Octávio Mateus, Bruno Pereira, Francisco Costa, e outros especialistas do Museu da Lourinhã”, segundo Fernando Correia, a obra “é fruto de um elaborado planeamento que permitiu colocar as reconstituições in vivo dos vários intervenientes, dentro de um cenário capaz de evocar um delta jurássico” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

