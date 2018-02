PSP: Condutor detido em Aveiro com 2,64 g/l / Em Ovar, identificado adepto violento no decorrer de jogo de futebol 12 fev 2018, 18:06 A PSP deteve três condutores com álcool a mais durante a passada semana na área de jurisdição do comando distrital que abrange Aveiro, Feira, Espinho, Ovar e São João da Madeira.



O caso mais grave aconteceu na cidade de Aveiro, pelas 5:14 de 7 de fevereiro. Agentes policiais detiveram um homem de 23 anos por condução de automóvel com taxa de alcoolemia de 2,64 g/l.



Em Ovar, a PSP deteve a 11 de fevereiro, pelas 4:30, um homem de 59 anos que acusou uma taxa de alcoolemia de 2,07 g/l.



Das restantes ocorrência referência para uma intervenção no decorrer da partida de futebol entre a Ovarense e o União de Lamas, ontem à tarde.



Um homem de 33 anos vai responder por injúrias a agente de autoridade e comportamento violento.



Ao todo, durante a última semana a PSP deteve 14 indivíduos, identificou três e apreendeu cerca de 149 doses de estupefaciente.



O comando registou 63 acidentes de viação, dos quais resultaram 17 feridos ligeiros.

