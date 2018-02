Oliveira do Bairro atribui 11 Bolsas de Estudo 12 fev 2018, 16:55 O Município de Oliveira do Bairro vai atribuir 11 Bolsas de Estudo, no valor de cerca de 50 mil euros, com o objetivo de apoiar as famílias dos estudantes universitários do Concelho com mais dificuldades financeiras.



A decisão foi tomada na última Reunião de Câmara, realizada no dia 8 de fevereiro, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior.



Das 11 Bolsas de Estudo atribuídas, para o ano letivo de 2017/2018, sete são novas e quatro são renovações. Destas últimas, três são para o grau de licenciatura e a restante para mestrado. De referir que as bolsas atribuídas poderão ser renovadas anualmente, até à conclusão do grau de ensino em que se inserem, licenciatura ou mestrado.



Para este ano letivo, o Município recebeu um total de 23 candidaturas, que foram apreciadas pela Comissão de Análise, constituída pela Vereadora da Educação e Ação Social, uma Técnica Municipal da área, a Diretora do Agrupamento de Escolas e um representante da Associação de Pais da Escola Secundária de Oliveira do Bairro. Das 23 candidaturas apresentadas, apenas sete reuniam todos os requisitos previstos no Regulamento para poderem beneficiar da atribuição da Bolsa de Estudo.



Apesar de o Regulamento prever apenas a atribuição regular de cinco novas Bolsas de Estudo por ano, o mesmo consagra que este número pode ser excedido por decisão da Câmara Municipal e, neste sentido, a Vereadora Lília Ana Águas, enquanto Presidente da Comissão de Análise, entendeu propor em Reunião de Câmara que o apoio fosse concedido às sete candidaturas que cumpriam o exigido. “Temos que apoiar os estudantes que apenas por razões financeiras podem ver desfeito o seu sonho de tirar um curso superior e, dessa forma, alcançar outros patamares profissionais”, defende a Vereadora responsável pelas áreas da Educação e Ação Social, acrescentando que “este Executivo está disponível para ajudar quem precisa e quem merece, para que todos possam ter as mesmas oportunidades, independentemente dos recursos que tenham”.



O valor das bolsas atribuídas pela autarquia aos estudantes varia de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar e com outros apoios atribuídos pelos estabelecimentos de ensino que frequentam. A atribuição da bolsa nunca excede os 557€ mensais, correspondentes ao salário mínimo nacional de 2017 (correspondente ao início do ano letivo), sendo que, em alguns casos, a autarquia pode assegurar o total deste valor a bolseiros cujo rendimento per capita assim o justifique e que comprovem o pedido de bolsa no estabelecimento de ensino que frequentam.



Município de Oliveira do Bairro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)