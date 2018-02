Dia do Município de Albergaria-A-Velha: Conhecidas as distinções honoríficas deste ano 12 fev 2018, 12:42 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha vai atribuir oito medalhas de Mérito Municipal a individualidades, empresas e coletividades locais no âmbito da comemorações dos 183 anos da emancipação concelhia, a assinalar nos Paços do Município a 17 de fevereiro, a partir das 16:00.



As medalhas de Mérito Municipal distinguem pessoas e entidades que, ao longo dos anos, têm contribuído para a melhoria das condições de vida da comunidade, através da ação social, do ensino, da cultura, da arte e do desporto, bem como na melhoria da qualidade de vida dos munícipes e para o aumento do prestígio do município a nível regional, nacional e internacional.



Na cerimónia de sábado vão ser atribuídas três medalhas Grau Ouro, três medalhas Grau Prata e duas medalhas Grau Cobre.



As medalhas de Grau Ouro serão entregues a Marina Bastos, atleta natural da Branca, Campeã da Europa de Estrada em 2004 e Campeã de Portugal por diversas vezes nas provas de atletismo de 1500m, 3000m e 5000m; à Grohe, empresa de sanitários que produz cerca de 4,5 milhões de peças por ano e emprega 800 trabalhadores; e à Alberplás/Polivouga, uma das maiores

empresas do sector dos plásticos na Europa, com 550 trabalhadores.



As medalhas de Grau Prata vão ser atribuídas à Casa da Alameda, pensão e restaurante centenário, que ao longo dos anos tem sido uma referência na região em termos de restauração; à Banda Recreativa União Pinheirense, formação musical que comemora, este ano, o seu 70.º aniversário; e ao Rancho Folclórico Malmequeres de Campinho, que celebra 60 anos de atividade em prol do folclore em 2018.



Finalmente, a Associação Cultural e Recreativa Sobreirense, que faz 36 anos, e o Rancho Folclórico da Ribeira de Fráguas, que comemora 26 anos, recebem a Medalha de Mérito Municipal – Grau Cobre.



À noite, pelas 21:30, as comemorações continuam no Cineteatro Alba com Circus Time do Mimo’s Dixie Band.



Ainda no âmbito do Dia do Município, a autarquia organiza, na sexta-feira, 16 de fevereiro, um dia aberto, onde crianças do 3.º ano das escolas do Concelho vão ter a oportunidade de conhecer os diversos serviços camarários.

