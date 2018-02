Os Partidos Políticos recuam ou alteram as suas decisões consoante os seus interesses, porque, no final, quanto menos regalias, subsídios, subvenções ou benesses, pior para a sua subsistência.



Paulo Marques*



A alteração à Lei do Financiamento dos Partidos ou criação de leis que obriguem, de forma efetiva, à redução do número de deputados, benesses, subvenções e ou outro tipo de regalias, não passam de meras declarações de intenções que, mesmo acontecendo, serão sempre aplicadas por forma a não prejudicar os recursos financeiros dos Partidos Políticos. Até à data, esta tem sido a regra sem exceção.



Na hora das decisões, os Partidos Políticos recuam ou alteram as suas decisões consoante os seus interesses, porque, no final, quanto menos regalias, subsídios, subvenções ou benesses, pior para a sua subsistência, todos ficam a perder.



Devolução ou isenção do IVA, de IMI e IRC, Imposto de Selo, impostos sobre Doações e Sucessões, Taxas de Justiça e Custas Judiciais, são apenas pormenores entre muitas outras regalias que não pretendem abdicar, seja em que condição for.



Num país com parcos recursos, em que a carga fiscal se assume como fundamental para a subsistência económica do país, em que os problemas da Banca e das Empresas Públicas acabam por serem suportados financeiramente pelos contribuintes, a subsistência dos Partidos não é, com certeza, para a grande maioria dos portugueses, uma prioridade, a não ser que fosse para reduzir privilégios.



IRC e IRS, IMI, IMT, IS, IRC, bem como a Derrama, IVA, Impostos Especiais sobre o Consumo, tomando como exemplo o Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas, o Imposto sobre o Tabaco, os Impostos sobre Produtos petrolíferos e energéticos, não menosprezando o ISV e ainda as taxas e taxinhas que parecem não existir, são, inevitavelmente, motivo de grande transtorno orçamental para os Portugueses, não sendo comparável com a questão do financiamento dos partidos.



Com tantos problemas para resolver no país, haja vergonha e bom senso por parte dos líderes partidários que, contudo, uns mais, outros menos, mas sem exceção, pedem ao contribuinte que assuma como natural a discussão de uma Lei que se resume à manutenção ou aumento de regalias partidárias, como se a classe partidária fosse mais uma classe desfavorecida.



* Licenciado em Comunicação, gerente comercial, foi vogal do CDS na Assembleia Municipal de Aveiro (2013-2017).