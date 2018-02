Investigadores querem aproveitar as facilidades da chamada televisão interativa para a difusão de serviços sociais destinados à população senior.



O projeto, que envolve uma empresa tecnológica, conta com o apoio do programa COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Apoio à Investigação Cientifica e Tecnológica, envolvendo um investimento elegível de 111 mil euros, o que resultou num incentivo FEDER de cerca de 94 mil euros.



Os promotores lembram que a televisão é a principal tecnologia de entretenimento dos idosos.



Com o projeto +TV4E, esperam usá-la "para fazer chegar a esse público-alvo informações relevantes sobre serviços públicos e sociais, especialmente as relacionadas com o apoio às atividades diárias."



A aplicação a testar no âmbito de um protótipo em desenvolvimento "tem potencial para aumentar os níveis de informação dos mais velhos melhorando a sua auto-estima, integração na sociedade e autonomia", referiu Telmo Silva, do Centro de Investigação em Media Digitais e Interação (DigiMedia), da UA, citado na newsletter do COMPETE 2020.



Os resultados dos testes permitirão validar e dar visibilidade do conceito do projeto o que, em ultima instância, permitirá o seu desenvolvimento e massificação por um operador de serviço de televisão.



Para esta plataforma será desenhada, implementada e validada uma aplicação de iTV, para set-top boxes, destinada a enriquecer a emissão televisiva com conteúdos informativos sobre serviços públicos e sociais, personalizados segundo o perfil do utilizador (idade, localização geográfica, quadro clínico, entre outros).



