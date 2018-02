O Estrela Azul, em Cacia, inaugurou, esta manhã, o seu campo relvado sintético.



Um investimento no campo de futebol há muito aguardado pela coletividade, que a Câmara de Aveiro tornou possível com um apoio de 220 mil euros a transferir em tranches de 70 mil euros até 2019.



Na cerimónia do ´corte de fita´ Ribau Esteves, presidente da autarquia, sublinhou justamente "o momento especial, para um clube que tem passado e história, que soube esperar."



Um esforço para qualificar equipamentos desportivos "há muito anos ao abandono" que as dificuldades financeiras do município só a partir de 2017 permitiram avançar de forma mais célere, a prosseguir durante os próximos anos.



"Herdámos uma Câmara em péssima situação financeira, desorganizada, falida, corrupta; tudo aquilo que é mau estava na Câmara de Aveiro", disse o edil, lembrando que foi necessário esperar por "colocar a casa em ordem" para cumprir a lei, o que aconteceu em abril do ano passado, permitindo este tipo de investimentos e outros.