“O PS conta cada vez mais em Ílhavo” 11 fev 2018, 20:11 Na passada quinta-feira realizou-se a sessão pública de tomada de posse da Comissão Política Concelhia de Ílhavo do Partido Socialista, que se constituiu como um momento demonstrativo da grande vitalidade de que esta estrutura goza, pela adesão assinalável de muitos militantes e simpatizantes do PS. A cerimónia que assinalou o início do mandato da Comissão Política eleita a 19 de Janeiro contou com as intervenções de João Oliveira, Presidente da Mesa cessante, e de Jorge Sequeira, Vice-Presidente da Federação de Aveiro do PS. João Oliveira, antes de dar posse aos membros da Comissão Política, proferiu palavras de manifesto agrado “com o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos pela equipa liderada por Sérgio Lopes”, que agora renova o mandato por mais dois anos na presidência do PS/Ílhavo. Jorge Sequeira aproveitou a oportunidade para assinalar o resultado positivo que o PS obteve nas últimas eleições autárquicas, que serviu “para consolidar a posição de séria alternativa à governação da Câmara Municipal, fundamental para que, continuando nos próximos quatro anos o percurso até aqui realizado, consiga disputar a vitória eleitoral em Ílhavo”. Apelou ainda à mobilização dos socialistas de Ílhavo nos desafios eleitorais que se colocam no próximo ano, fundamentais para o País e a Europa – as eleições legislativas e europeias de 2019. Na sua intervenção, Sérgio Lopes, Presidente reeleito, mostrou-se com a mesma energia com que assumiu a responsabilidade de liderar o PS em Ílhavo em 2013 e agradecido “pela disponibilidade das dezenas de camaradas que aceitaram corporizar nos órgãos do PS o compromisso da estrutura com as gentes de Ílhavo”. Afirmou que a responsabilidade que assumem é redobrada pelo trabalho significativamente positivo desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos, fruto da entrega de centenas de pessoas ao projeto do PS para Ílhavo. Defendeu que, ainda que esse trabalho não tenha resultado numa vitória eleitoral do PS, “expressou um avanço eleitoral inigualável nas últimas décadas que deve ser capitalizado para dar continuidade ao caminho até aqui percorrido ao serviço dos munícipes de Ílhavo”. Apontou como prioridade a aposta num PS que funcione, cada vez mais, “como uma plataforma cívica congregadora das diversas vontades de mudança” que encontra diariamente no concelho. Para tal, apontou que o PS deve aprofundar o seu papel de “viveiro de ideias, de participação cívica e política e de elemento renovador da classe política local, que se constitua como a alternativa ao poder vigente dos últimos 20 anos”. Convicto de que “essa mudança chegará”, assinalou que aquela sessão já era sobre 2021, «não ainda sobre o “quem, quando ou onde”, mas sobre o “como”. Como criará o PS oportunidades para lá chegar em condições de continuar a crescer, de crescer o suficiente para merecer a confiança da maioria dos eleitores». Defendeu que “o Município precisa cada vez mais do PS, porque o PSD é manifestamente cada vez mais incapaz para liderar o Município, para promover justiça fiscal na relação entre autarquia e munícipes, para desenvolver uma política de valorização do território que seja sustentável, uma política de educação que defina desígnios de sucesso colectivos, para dinamizar o crescimento da economia local ou cuidar do combate à gravíssima fraqueza da participação cívica e política no concelho”. Mesmo na oposição, Sérgio Lopes assegurou que o PS “conta cada vez mais e vai fazer a diferença nas vidas dos munícipes nos próximos quatro anos, nunca se remetendo a um papel secundário.” PS de Ílhavo Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

