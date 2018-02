Lourosa e São João de Ver empataram, esta tarde, 1-1, no jogo entre primeiro e segundo classificados do principal escalão do futebol distrital de Aveiro.



A equipa visitante colocou-se em vantagem por Bino, aos 36m.



O golo da igualdade surgiria ´ao cair do pano´. Um livre direto convertido de forma irrepreensível por Koneh, ´o rei dos marcadores´ da distrital soma 15 golos.



Na classificação, o Lourosa lidera agora com 46 pontos, mais seis do que o São João de Ver, próximo adversário do Beira-Mar. A equipa de Aveiro é terceira com 38 pontos, mais dois que o União de Lamas, que venceu por 1-2 em Ovar [mais informação].