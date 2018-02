A Oliveirense Basquetebol garantiu um lugar na final da IX edição da Taça Hugo dos Santos, depois de superar o FC Porto após prolongamento, num encontro simplesmente frenético.



Emoção à solta no Multiusos de Sines, com alternâncias constantes no marcador, confirmando-se o paradigma desta temporada (até agora): em três jogos diante dos "azuis e brancos", a turma de Oliveira de Azeméis sorriu sempre.

Sendo assim, teremos um Sport Lisboa e Benfica vs. Oliveirense Basquetebol na grande final da competição, agendada para as 18h30 de domingo, com transmissão na FPB TV (mais informação).