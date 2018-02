Arouca: Rota dos Geossítios 10 fev 2018, 19:02 Durante o ano de 2018, a AGA – Associação Geoparque Arouca continuará a promover a Rota dos Geossítios, através da realização de visitas interpretadas. ´Uma rota, três itinerários´ é o mote para estas visitas, que se realizarão nos próximos meses e darão a conhecer os geossítios que integram esta rota.



A primeira visita decorre a 17 de março, das 9h00 às 13h00, com o itinerário A ´Freita: a serra encantada´. O ponto de encontro está marcado para as 9h00, em frente ao Mosteiro de Arouca. Esta ação tem o custo de 7,50 euros e inclui acompanhamento com guia-intérprete do Arouca Geopark, autocarro a partir do centro de Arouca, seguro, entrada na Casa das Pedras Parideiras e no Radar Meteorológico de Arouca e prova de produtos regionais.



As inscrições são limitadas e obrigatórias aqui.





