O Illiabum Clube perdeu esta tarde em casa com o CAB Madeira por 61-86 a contar para a Liga de Basquetebol.



A formação da casa marcou passo frente a um adversário direto (com menos um jogo) no desejado apuramento para o play-off, grupo que acolhe as seis equipas melhor classificadas na fase regular (info do jogo).



Já a Ovarense venceu no seu pavilhão o Lusitânia por 73-65 (info do jogo).



Jogos da Liga (ver resultados e classificação) que decorreram esta tarde em simultâneo com a Taça Hugo dos Santos.