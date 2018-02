Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental com segunda edição na Mealhada 10 fev 2018, 18:39 O município da Mealhada irá acolher o II Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental, agendado para 22 de junho de 2018, no Cineteatro Municipal Messias.



O evento, que tem como palco a cidade bairradina pela segunda vez, é dirigido a clínicos, profissionais, cuidadores e famílias que, no seu dia-a-dia, convivem e intervêm com estas problemáticas.



Uma iniciativa da Replicar Socialform, empresa sediada no Espaço Inovação Mealhada, que contará com um painel de oradores nacionais e internacionais "de elevado reconhecimento e experiência nas áreas da geriatria e saúde mental, que abordarão temas que vão dos cuidados de saúde inerentes à longevidade à intervenção e terapias não farmacológicas em geriatria e saúde mental, com destaque para projetos inovadores nestas áreas."



A organização lembra que tratam-se de "temáticas emergentes e uma preocupação no contexto global, devido ao crescimento exponencial da população idosa em todo o mundo, e, em particular, das situações de demência, é premente, mais que uma reflexão, estabelecer programas adequados à prevenção e reabilitação desta população."

