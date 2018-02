O Comando Territorial de Aveiro agendou várias ações de sensibilização sobre as medidas obrigatórias de prevenção de fogos florestais no Norte do distrito.



O início do périplo está marcado para este domingo, nas Juntas de Freguesia de Arões e Jusqueira, concelho Vale de Cambra, respetivamente às 10:00 e 11:00.



A obrigatoriedade de manutenção das faixas de gestão de combustíveis, lembra a GNR, constitui uma das medidas preventivas previstas na lei com o objetivo de reduzir o número de incêndios rurais.



"A prática mais comum da gestão de combustíveis consiste na limpeza dos terrenos, através do corte e remoção da biomassa vegetal neles existentes. Uma correta e oportuna gestão de combustíveis constitui um elemento essencial para a minimização do risco de incêndio", refere a Guarda que irá passar também nos concelhos de Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis.



Segundo o comando de Aveiro, a GNR "tem vindo a fazer um enorme esforço na realização de ações de sensibilização junto da população, com o intuito de promover e fomentar boas práticas agrícolas e acima de tudo transmitir uma mensagem de dever cívico na prevenção generalizada aos incêndios rurais, partindo da premissa que a floresta é de todos e que a todos cabe preservar e proteger."



Na sequência das ações já realizadas, "constatou-se que muitos terrenos continuam a carecer de limpeza, de forma a salvaguardar a manutenção das faixas de gestão de combustíveis e assim contribuir para a redução do elevado número de incêndios rurais."



A falta de manutenção das faixas de gestão de combustíveis (limpeza dos terrenos) constitui infração do foro contraordenacional e os seus responsáveis incorrem em coimas de 280 € a 10 mil €, no caso de pessoa singular, e de 1.600 € a 120 mil €, para pessoas coletivas.



Datas de ações de sensibilização



Roge no próximo dia 18 de fevereiro, pelas 10:30;

Macieira de Cambra no próximo dia 18 de fevereiro, pelas 11:30;

Pinheiro da Bemposta no próximo dia 19 de fevereiro, pelas 18:00;

Pindelo no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 18:00;

Ossela no próximo dia 26 de fevereiro, pelas 18:00;

Loureiro no próximo dia 27 de fevereiro, pelas 18:00.