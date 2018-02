Instituto Confúcio da UA comemora chegada do Novo Ano Chinês 10 fev 2018, 10:42 O Instituto Confúcio da UA (IC-UA) comemora a chegada do Ano Novo Chinês – o Ano do Cão – com um conjunto de iniciativas dirigidas à comunidade aveirense. No dia 17 de fevereiro, entre as 10h00 e as 13h00, realizam-se, no Mercado Manuel Firmino, vários momentos de dança chinesa, à dança do dragão, um espetáculo de música tradicional chinesa, demonstração de artes marciais e uma mostra gastronómica e cultural (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

