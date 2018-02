Pedro Vaz candidata-se à Federação de Aveiro do PS para não ser "eco de Lisboa" (Ag. Lusa) 10 fev 2018, 10:27 Tendo por lema "No tempo certo", Pedro Vaz, 38 anos, anunciou hoje que é candidato a presidente da Federação de Aveiro do PS, cuja liderança disputa dia 22 com Jorge Vultos Sequeira, atual presidente da Câmara de São João da Madeira e vice de Pedro Nuno Santos. "Não nos queremos limitar a ser eco da direção nacional do partido, nem daquilo que é a ação política do partido em Lisboa. Os militantes do Partido Socialista em Aveiro também têm uma palavra a dizer sobre o que é o rumo do nosso país", afirmou (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

