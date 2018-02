No rescaldo do empate caseiro com o Estarreja (1-1), o treinador do Beira-Mar carregou ainda mais nas críticas à arbitragem que estará a beneficar adversários diretos.



Cajó começou por assumir a má entrada em jogo. "Na primeira parte não estivemos ao nível esperado, precipitados, cometemos muitos erros de posicionamento, o resultado aceitava-se ao intervalo ao nível da qualidade de jogo. Mas na segunda parte melhorámos o suficiente para ganhar".



O técnico não esperou muito para atacar a arbitragem. "Não sei se sou só eu que vejo isto: semana após semana, vamos ver e são lances decisivos. Falei com o árbitro, é semana após semana, ele não tem nada a ver com o que está para trás, mas também acrescentou mais qualquer coisa".



Seguiram-se falhas em concreto: "Num lance igual marca falta contra nós, a seguir o Zé ganha a bola dividida e fica na cara com o guarda-redes e marca falta. Num outro lance, o Zé domina sem fazer falta, ganha posição para fazer golo, anula logo o lance."



Para o treinador aveirense, a sua equipa está a ser condicionada. "Assim é mais difícil, disse ao árbitro que o treinador é o castigado, acaba por ficar sem trabalho, mas eles continuam sempre a apitar. Temos de mudar qualquer coisa na base de futebol, há estes jogos de bastidores, incríveis. Há premeditação. O fiscal de linha tem uma atitude comigo, quando fala com o banco de Estarreja tem outra", acusou.



"Há uma clara falta de respeito pelo símbolo do Beira-Mar para os outros subirem"

"Já nem me queixo do jogo, há uma clara falta de respeito pelo símbolo do Beira-Mar para os outros subirem, já está feito, não é preciso andarem a calcar o Beira-Mar, deixam pelo menos o Beira-Mar jogar. Andam a brincar com as pessoas. São árbitros muito experientes, depois vê-se, influenciam os resultados. Fizemos o suficiente para dar a volta, mas em lances capitais não nos deixaram", insistiu.



Cajó vê influências fortes para travar o Beira-Mar. "Quando os adversários vão jogar um com o outro, alguém ia perder pontos. O Beira-Mar não podia ganhar aqui hoje, foi claro para mim. O fisioterapeuta foi expulso, o Cílio foi expulso a falar para os jogadores, a dizer para se concentrarem, que não valia a pena ligarem ao árbitro e ele levou aquilo como ofensivo. É muito difícil os jogadores lidarem com a diferença de tratamento nos cartões amarelos, tudo, é só ver o jogo", afirmou.



Já Sandro Botte, treinador do Estarreja, ficou com um sabor a pouco no empate alcançado em Aveiro. "Entrámos bem, tivemos duas situações de golo claras. Acabámos por marcar. O Beira-Mar teve um livre a dois metros do poste. Um zero era escasso, precisávamos de fazer mais para o segundo", referiu.



Para o técnico visitante, a segunda parte deveria ter corrido melhor à sua equipa: "o Beira-Mar procurou retificar, teve algum domínio. Nós tivemos quatro situações na cara do guarda-redes, quando não se faz o golo arrisca-se a perder. Estivemos mais perto do 1-2. Mas a desperdiçar assim, só temos de aceitar", concluiu conformado.