Estarreja pregou partida de carnaval ao Beira-Mar 09 fev 2018, 23:10 Beira-Mar e Estarreja empataram 1-1, esta noite, em partida antecipada da 19ª jornada do principal campeonato distrital de futebol, resultado que não serve as aspirações dos locais, continuando a perder terreno para a dianteira da classificação.



Ficha e vídeo Os aveirenses cumpriram o segundo jogo sem vencer perante um adversário muito combativo, que marcou primeiro e, mesmo depois de sofrer o golo da igualdade, esteve mais perto da vitória, o que não seria escandaloso [resultados e classificação].



A partida começou equilibrada. Aranha, no primeiro lance ofensivo, colocou o guarda-redes visitante em sentido.



A resposta surgiu aos 10 m, num cabeceamento de Gustavo ,que levou a bola a sair junto à trave.



À segunda tentativa, o Estarreja colocou-se em vantagem. Óscar, muito rápido, atacou pela direita e foi à linha cruzar atrasado para a área, onde apareceu Fábio a rematar para o fundo da baliza, com a defesa da casa mal posicionada.



O Beira-Mar, onde a ausência de Aparício fez-se notar na manobra ofensiva, não conseguiu aliviar a pressão dos estarrejenses que estiveram perto do segundo, à meia hora, num lance de insistência de Fábio, valendo a atenção de João Figueiredo.



No que restou da primeira parte, o Estarreja não hesitou em recorrer a sucessivas faltas para evitar males maiores, beneficiando, também, da manifesta falta de inspiração dos locais.



Depois do intervalo, a equipa de Aveiro, mesmo sem a qualidade que já demonstrou, jogou com maior objetividade. É reclamada grande penalidade sobre Zé Bastos numa disputada de bola.



O Estarreja aproveita os espalos para transições rápidas. Vasco, num remate da direita, fora da área, viu a bola sair junto ao poste mais distante.



No contra golpe, Zé Bastos recebe um cruzamento de Artur da direita mas rematou mal, ficando a reclamar canto não assinalado. Foi preciso chegar o minuto 62 para ver uma ocasião de perigo maior dos locais.



O Estarreja voltaria a desperdiçar uma oportunidade, quando Fábio deixou os defesas para trás e preferiu... fazer um passe ao guarda-redes.



Assistiu-se, então, à fase mais emotiva do jogo.



Horto, bem posicionado, começa por rematar ao lado, para desespero dos forasteiros.



A resposta do Beira-Mar resultou no golo da iguadade, por intermédio de Aranha (69 m), num remate rasteiro em posição frontal.



O Estarreja poderia ter desfeito o empate logo a seguir, num remate de Óscar a que João Figueiredo correspondeu com uma defesa incompleta. Depois seria Fábio, com tempo para tudo, a falhar o alvo.



O desespero dos aveirenses não ajudava a chegar ao golo. ´Ao cair do pano´, Artur ainda desferiu um remate em jeito que saiu junto ao poste. Notícias Relaccionadas 10 fev 2018, 00:10 "Fizemos o suficiente para dar a volta, mas em lances capitais não nos deixaram" - Cajó (treinador do Beira-Mar) Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)