Ministério do Ambiente aprova candidatura a obras para controlar as cheias em Águeda 09 fev 2018, 18:15 A autarquia de Águeda viu ser-lhe aprovada, no início deste mês, uma candidatura de 1,2 milhões de euros ao POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência nos Recursos para comparticipar obras executadas para proteger a cidade dos caudais do Rio Águeda.



A assinatura dos termos de aceitação relativos ao "Aviso para a Desobstrução, Regularização Fluvial e o Controlo de Cheias" de vários municípios do País decorreu esta semana no Centro de Alto Rendimento da Golegã, tendo contado com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.



A candidatura de Águeda obteve 85% de financiamento, "reduzindo assim o custo direto" para a autarquia, que assumiu à sua conta os encargos.



De acordo com um comunicado, as obras agora comparticipadas contemplam "ações complementares a outras já empreendidas na zona do leito do rio Águeda, que, no seu todo, têm como objetivo proteger a cidade dos efeitos das cheias" históricas, problema entretanto minimizado.



"Temos por objetivo diminuir os impactos das cheias da cidade na vida dos munícipes e salvaguardar a sua segurança e dos seus bens. Esta candidatura é uma oportunidade para efetuar uma série de ações que são essenciais para aumentar a resiliência de Águeda a estes fenómenos climatéricos adversos", refere o presidente da Câmara, Jorge Almeida, citado em nota de imprensa.



Amarante, Loures, Setúbal, Montemor-o-Velho, Condeixa-a-Nova e Monchique integram o lote de autarquias beneficiárias dos fundos.

