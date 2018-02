Estamos empenhados em incentivar a adotar a bicicleta como meio de transporte através das nossas diversas atividades.



São muitos aqueles que usam a bicicleta nas suas deslocações para a Universidade de Aveiro, mas podiam ser muitos mais.

A bicicleta permite uma deslocação mais rápida em centros urbanos, considerando curtas distâncias, comparativamente com o automóvel ou outros veículos motorizados, uma vez que é um veículo bastante mais compacto que um carro e com o benefício que não terás de te preocupar em arranjar lugar para estacionar.



Para além disso, permite e estimula a atividade física e consequentemente contribui para o teu bem-estar e para a tua saúde.



Existe, também, a vertente económica que é sempre um aspeto a considerar, especialmente para nós, os estudantes.



Neste aspeto a bicicleta tem uma vantagem clara em relação aos restantes meios de transporte: não requer combustível. Os ciclistas não são afetados pelo aumento do preço dos combustíveis fósseis, poupando bastante desta forma.



Contudo, as vantagens da adoção deste modo de transporte não se restringem apenas a benefícios próprios. Ao utilizares a bicicleta, estás a contribuir para a diminuição da poluição atmosférica, através da redução de emissões de CO2, e para a diminuição da poluição sonora. Estes são fatores muito importantes para a preservação do meio ambiente.



Estão reunidas todas as condições necessárias para que esta prática seja adotada por um maior número de pessoas.



Então qual é motivo de não existirem mais pessoas a movimentarem-se de bicicleta para a UA? Serão as subidas de Aveiro as culpadas? A orografia da cidade de Aveiro é favorável à utilização da bicicleta como meio de transporte.



Será pela falta de projetos? A nossa academia tem a resposta! Com o uaubike.pt, que é o projeto da Universidade de Aveiro no âmbito do U-Bike Portugal. Financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), visa promover a mobilidade sustentável e estratégias de baixo teor de carbono, cedendo à comunidade académica 142 bicicletas convencionais e 97 bicicletas eléctricas, em regime de aluguer de longa-duração.

Mais de 500 membros da UA demostraram o seu interesse neste projeto na fase de pré-registo, tornando esta mais uma prova de que existe um grande interesse do meio universitário no que toca à utilização da bicicleta, cada vez mais presente no quotidiano dos estudantes da academia aveirense.



Ainda dentro deste projeto realizam-se outras iniciativas tais como os “UAUBikes Talks” que são conversas com o objetivo de estimular e dar a conhecer a toda a comunidade académica temas relacionados com a bicicleta desde a utilização, à sensibilização, investigação e inovação.



E será que não existem estacionamentos? São vários os parques de estacionamento para bicicletas, que estão à tua disposição na cidade. Dentro da tua universidade serão colocados num futuro muito próximo, 230 estacionamentos, que se traduzem em 460 lugares extra, contemplados também no projeto U-Bike.



Já tens bicicleta, mas não a usas nem um dia? O “Quintas a pedal para a UA", da responsabilidade da Plataforma para a Bicicleta e Mobilidade e parceiros, tem com objetivo promover o uso da bicicleta aos membros da academia Aveirense às 5ªFeiras. E tens também a possibilidade de obter um desconto no pequeno-almoço e duche através da campanha promovida em parceria com os SASUA.



Com que então são só os Docentes e a Reitoria que promovem o uso da bicicleta? Não! A Associação Académica da Universidade de Aveiro também dá o seu contributo, principalmente através de nós, o NBicla - Núcleo da Bicicleta da AAUAv. Estamos empenhados em incentivar-te a adotar a bicicleta como meio de transporte através das nossas diversas atividades: cicloficinas, gincanas cronometradas, debates, passeios, assim como outras actividades novas e interessantes que irão surgir.



Estás pronto para aceitar a mudança, mas tens os pneus furados? Para remendarmos a situação, está a ser criado um espaço dedicado à bicicleta nas catacumbas da Universidade, onde estarão presentes membros do NBicla, prontos para te ajudar. Nesse espaço, terás ao teu dispor uma panóplia de serviços. Se fores um dos candidatos contemplados com a atribuição de uma das 239 UAUBikes, poderás usufruir deste espaço para fazer a manutenção da mesma e estar em contacto com a equipa do uaubike.pt para qualquer dúvida ou apoio.



* Artigo publicado na Revista Matriz