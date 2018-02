Associações recebem subsídios do município da Mealhada para várias atividades 09 fev 2018, 16:01 A Câmara da Mealhada aprovou um conjunto de apoios a associações locais que ascendem a 12 mil euros.



As verbas contemplararam a Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Mealhada, o Agrupamento de Escolas da Mealhada e a Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto.



O Agrupamento de Escolas terá 2 mil euros para a participação do Agrupamento na edição 2018 das Escolíadas Glicínias Plaza.



O apoio de 1500 euros à Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PCAND) destina-se à realização Campeonato Nacional de Bóccia Sénior, no Pavilhão Municipal do Luso.



As provas começam dias 17 e 18 de março, com a fase regional Centro, Sul e Ilhas e terminam dia 20 com a fase final do Campeonato.



É a primeira vez que o município recebe uma prova da modalidade, "tendo o Luso sido escolhido pelas ótimas acessibilidades ao pavilhão para os atletas."

