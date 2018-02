Anadia: Município aprova apoios ao empreendedorismo 09 fev 2018, 15:21 A Câmara de Anadia aprovou medidas de apoio e incentivo à atividade empresarial no concelho esperando, assim, "atrair empreendedores e investimento."



Ajudas também assumidas como uma forma de incentivar o tecido empresarial instalado, à luz das orientações estratégicas descritas no Programa ´nvest em Anadia´.



O município pretende "gerar dinâmica e atrair investimento, sobretudo investimento que se traduza em emprego, nas diversas áreas estratégicas para o concelho, nomeadamente a vitivinicultura e enologia, mobilidade suave, desporto, ambiente, saúde e bem-estar, cerâmica, tecnologias da informação e comunicação e, ainda, os setores agrícola e florestal." "A aposta nestes domínios prende-se com a valorização dos recursos endógenos do concelho e com a cultura empresarial existente, que constituem fatores estratégicos para o desenvolvimento económico", lê-se ainda no comunicado.



Entre os apoios aprovados figura a atribuição de uma bolsa a empreendedores, no montante de 250 euros mensais, por um período de um ano, para que possam desenvolver a sua ideia ou o seu próprio negócio, desde que fixem a sua empresa no concelho de Anadia por um período mínimo de cinco anos.



Está também previsto um apoio à contratação dos serviços da Incubadora de Empresas, a cedência de gabinetes de trabalho, e, ainda, a promoção de concursos de ideias de negócio.



Para além destes incentivos, as iniciativas empreendedoras terão ainda acesso a apoios municipais na contratação de serviços externos, nomeadamente a contratação de serviços de contabilidade, serviços de design e/ou artes gráficas, e de consultoria financeira e/ou serviços de capacitação. Contudo, estes apoios só serão atribuídos se as empresas contratadas estiverem sediadas no concelho de Anadia [ver press completo nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)