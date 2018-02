Mealhada toma medidas para preservar património azulejar de interesse municipal 09 fev 2018, 12:06 A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, na última reunião de executivo municipal, medidas para proteger o património azulejar. "A questão das fachadas a azulejo surgiu na sequência de um pedido de licenciamento que implicava a demolição de uma fachada de azulejo no centro histórico da cidade. Após a audição das técnicas da Divisão de Gestão Urbanística (DGU) e deslocação ao local, o executivo concordou, de forma unânime, com o parecer das técnicas", explica um comunicado da autarquia. Apesar de não existir ainda um documento legal que servirá de orientação às equipas técnicas das autarquias – está a ser elaborado pela Direção Geral do Património Cultural/ Museu do Azulejo -, as técnicas do município "entendem que o valor patrimonial do azulejo deve ser avaliado em contexto urbano, existindo no núcleo antigo da Mealhada mais três ou quatro construções semelhantes. " Segundo a edilidade, "trata-se de uma tendência característica das décadas de 50, 60 e 70, sendo de preservar este traço da cultura arquitetónica portuguesa." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

