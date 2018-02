UA assina protocolo com vista ao desenvolvimento da prestação dos psicólogos em cuidados paliativos 09 fev 2018, 12:02 A Universidade de Aveiro foi uma das nove instituições de Ensino Superior que a 7 de fevereiro assinou um protocolo com o Ministério da Saúde com vista ao desenvolvimento da formação pré e pós-graduada dos psicólogos em cuidados paliativos. No seguimento da colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Psicólogos Portugueses na capacitação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder às necessidades dos cidadãos com qualidade e equidade, foi assinado um protocolo no âmbito da formação dos psicólogos em cuidados paliativos, entre o Ministério da Saúde e algumas instituições de Ensino Superior de Psicologia (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

