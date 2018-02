O projeto Happy, a primeira aplicação portuguesa desenvolvida para prevenir o cancro, venceu a categoria Saúde do Santa Casa Challenge 2017.



A aplicação que entrou no concurso de inovação social digital promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi desenvolvida por Nuno Ribeiro, aluno do Doutoramento em Multimédia e Educação da Universidade de Aveiro (UA) e investigador da Unidade de Comunicação do i3S e é parte de um projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.



Concebida no âmbito do trabalho de doutoramento (pelos departamentos de Comunicação e Arte (DeCA) e Educação e Psicologia) de Nuno Ribeiro, sob a orientação de Ana Margarida Almeida, docente do DeCA/Digimedia da UA, e Filipe Santos Silva, coordenador da equipa da Unidade de Comunicação do i3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto) responsável pelo desenvolvimento da Happy, a aplicação adapta-se ao perfil e ao contexto de cada utilizador.



As recomendações disponibilizadas pela aplicação baseiam-se em vários fatores como a informação que o utilizador dá sobre os seus comportamentos e a localização geo-espacial do telemóvel. Nuno Ribeiro explica que, por exemplo, “se a pessoa estiver na praia durante o dia irá receber mensagens para se proteger do sol; se estiver no supermercado, a Happy vai sugerir-lhe comprar frutas e vegetais frescos”.

