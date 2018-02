O Beira-Mar recebe esta sexta-feira o Estarreja (19:00) para fazer esquecer o desaire sofrido na Pampilhosa a contar para a 18ª jornada do principal campeonato distrital.



Uma derrota (3-2) que quebrou um ciclo de seis jogos vitoriosos, incluindo um para a Taça Distrital.



A formação aveirense até entrou com o pé direito, mas comprometeu o jogo ao sofrer três golos num quarto de hora negro no plano defensivo.



Curiosamente, a penúltima jornada, em Alvarenga (0-1), rezam as crónicas, ficaram marcadas pelo desperdício dos homens mais adiantados da equipa visitante.



O treinador do Beira-Mar, em declarações partilhadas pelas redes sociais do clube, desdramatizou o abalo sofrido na Pampilhosa.

"Já falámos sobre o que não correu tão bem, embora eu ache que fizemos o suficiente para reverter o resultado. O adversário teve sorte em todas as vezes que foi à baliza. Não tenho nada a apontar aos jogadores, reagimos, tentámos de todas as formas e estivemos perto de conseguir trazer os pontos. O caminho está traçado e não é esta derrota que nos vai afectar", declarou.



De resto, Cajó está confiante numa boa resposta frente ao Estarreja. "Quanto mais nos dizem que é impossível conseguir face a muita coisa que acontece nesta divisão, mais fortes nos tornam", acrescentou.



A formação visitante, que está a fazer uma época abaixo das expetativas para quem desceu do Campeonato de Portugal, impõe respeito. "Vai ser um osso duro de roer, é uma excelente equipa, que trabalha muito durante o jogo, esperamos assistir a um bom jogo, repartido, com ambas as equipas a quererem vencer", referiu o técnico.



Discurso direto



"A equipa ficou triste com a derrota em Pampilhosa, mas continua unida. Não é este acidente de percurso que vai afectar a qualidade do grupo, de certeza que vamos dar uma resposta positiva, respeitando o adversário e estando preparado para as dificuldades. Estamos desejosos, queremos ganhar os três pontos" - Pedro Moreira, capitão.