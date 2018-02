Exposição temporária comemorativa do centenário do nascimento de Júlio Resende em Anadia 08 fev 2018, 18:53 O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, tem patente uma exposição temporária comemorativa do centenário do nascimento de Júlio Resende, fruto de uma parceria do Município de Anadia com o Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende.



“A experiência do Lugar” assim se intitula esta exposição antológica que estará patente nas salas do museu até 31 de maio de 2018, e onde ganham destaque algumas obras raras do artista, nomeadamente uma reprodução do fresco que realizou, em 1966, para o Tribunal da Justiça de Anadia (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)