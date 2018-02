Estão a decorrer em bom ritmo os trabalhos da empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª fase” em Sever do Vouga.

Um investimento de 127.834,70 euros que contempla a requalificação de seis ruas no centro da Vila. As obras integram o Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) que visa valorizar o espaço público, permitir uma melhor mobilidade e melhorar a qualidade de vida dos severenses.

A intervenção tem como objetivo, como explica a Câmara Municipal de Sever do Vouga, a requalificação das ruas do Azibal, da Cruz, do Rachado, da Carvalheira, da Belavista e ainda da Travessa do Rachado. Os trabalhos consistem na drenagem de águas pluviais com construção de um coletor, remodelação do piso com colocação de tapete betuminoso e acabamento em slurry seal, que confere uma maior durabilidade do pavimento, contribuindo também para a sua sinalização, além da mais-valia em termos estéticos.

A rede elétrica pública também está a ser remodelada. As redes aéreas estão a ser reconvertidas para subterrâneas, com vista a garantir uma maior estabilidade na transmissão da energia e longevidade dos cabos, e na continuidade do trabalho iniciado em outros pontos do centro da Vila, as luminárias existentes, obsoletas e em más condições, passam a estar dotadas de tecnologia LED, contribuindo para uma maior eficiência energética.

Esta é umas das ações que o PARU engloba e do qual também fazem parte a 2.ª fase da “Qualificação do Espaço Público”,

“Requalificação da frente ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro”, “Reabilitação e requalificação do Largo da Feira” e “Arranjo Urbanístico do Largo de São Mateus-Paçô”.

A calendarização da obra aponta para um prazo de conclusão de 180 dias. A Câmara Municipal alerta que poderá haver constrangimentos considerados normais no decorrer de uma obra que poderão causar algum incómodo, pelo que a autarquia agradece a compreensão da comunidade.

Município de Sever do Vouga