Bombeiros Velhos ativados para resgatar vítima de queda em poço que seguiu para o hospital em estado crítico 08 fev 2018, 13:49 Os Bombeiros Velhos socorreram, ao início da tarde, duas pessoas na freguesia de São Bernardo, em Aveiro.

Uma delas, sexagenária, do sexo masculino, foi resgatada de um poço perto da sua casa em estado que inspirava muitos cuidados, tendo seguido para o hospital em manobras de reanimação.



A segunda, esposa, encontrava-se emocionalmente transtornada pela ocorrência. O homem de 63 anos sofreu uma paragem cardiorespiratória durante a operação de resgate. As vítimas foram transportadas às urgências hospitalares de Aveiro.



Estavam mobilizados no local 12 efetivos com cinco viaturas.



O alerta foi dado pelas 12:30.



O portal da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta da ocorrência como pré-afogamento. A PSP está a investigar as circunstâncias do caso. (em atualização)

