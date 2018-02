Presidente da Câmara de São João da Madeira concorre à liderança do PS Distrital 08 fev 2018, 13:24 Jorge Vultos Sequeira anunciou hoje que é candidato a presidente da Federação de Aveiro do PS sob o lema "Ousar vencer".



"Assumo-o como imperativo de militância e dever cívico. Faço-o com a convicção de poder contribuir para uma federação mais forte e ousada", refere o atual presidente da Cãmara de São João da Madeira.



"O próximo mandato ficará indelevelmente marcado pelos atos eleitorais que terão lugar em 2019. As eleições europeias e as eleições legislativas convocar-nos-ão para um combate decisivo para o futuro da Europa e de Portugal. Também em Aveiro, o PS deve ambicionar vencer estas eleições", acrescenta Jorge Vultos Sequeira, que é vice-presidente da Federação.



A Federação de Aveiro do PS vai a votos no dia 22 de fevereiro. Além do autarca de São João da Madeira, as eleições serão disputadas por uma outra lista, encabeçada por Pedro Vaz.

