GNR localizou na Torreira cidadão maliano que alega ter fugido do seu país escondido em barco de pesca 08 fev 2018, 11:52 O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial da Murtosa, no dia 6 de fevereiro, prestou auxílio a um refugido oriundo do Mail, que se encontrava a pernoitar na praia da Torreira, concelho da Murtosa.



Segundo um comunicado, a Guarda "teve conhecimento de que um homem estaria há alguns dias a dormir" na praia. Os militares encetaram diligências no intuito de o localizarem, o que veio a acontecer durante a noite.



"Das averiguações foi possível apurar que se tratava de um indivíduo de 28 anos, o qual não possuía qualquer documento de identificação e que, segundo informações do mesmo, terá chegado a Portugal escondido numa embarcação de pesca, com o objetivo de fugir da guerra no Mali", refere a GNR.



"Dada a situação precária do refugiado", os Guardas diligenciaram no sentido ser prestado apoio ao indivíduo com o fornecimento de alimentação e alojamento atendendo à vaga de frio que se fazia sentir.



O cidadão maliano foi encaminha para uma casa de acolhimento.

