150 voluntários da organização Sukyo Mahikari são aguardados, de 10 a 12 de fevereiro, em Arouca, para tomar parte numa plantação florestal no Baldio da Ameixieira, Serra da Freita.



A iniciativa partiu do Movimento Gaio/ Associação Ambiental, que desde 2012 faz plantações de espécies autóctones, efetuando sementeiras com bolas de sementes, realizando anualmente, também, eventos de vigilância florestal.



"A organização Sukyo Mahikari está sedeada na cidade japonesa de Takayama e os jovens que integram a mesma são guiados a ter o espírito de servir, de entreajuda e de solidariedade para a proteção do meio ambiente. Por esta razão, deslocam-se a Portugal com os seus próprios meios para atividades de reflorestamento e outras. Há 2 anos que desenvolvem atividades no nosso país, tendo começado pelo Gerês, depois, Buçaco, e, mais recentemente, Arouca", refere um comunicado do município.



No Baldio da Ameixieira, os trabalhos contemplam a manutenção e limpeza do terreno, a montagem de sistema de rega, e a plantação de mil sobreiros, 2 mil pinheiros mansos e mil carvalhos alvarinhos.



No último dia desta iniciativa, a 12 de fevereiro, pelas 15:30, e como forma de encerramento, está previsto o lançamento de mil bolas de sementes de carvalho, pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Arouca.