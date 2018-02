A Câmara de Ílhavo apresenta, no próximo dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, uma nova parceria com uma empresa artesã local, a “Amor Perfeito – bombons artesanais”, para "promover a imagem turística do município."



Especializada na confeção de produtos artesanais alimentares produzidos com chocolate, a empresa irá garantir a comercialização de tabletes e bombons de chocolate nos espaços turísticos e culturais da autarquia, numa primeira fase, com imagens ícones do município como a Ria, os Palheiros da Costa Nova, o Farol da Barra e o Museu Marítimo de Ílhavo.



O lançamento desta nova parceria acontecerá na Casa da Cultura de Ílhavo, com uma degustação de bombons de chocolate alusivos ao Dia dos Namorados para quem comprou bilhete e marcará presença no Concerto de “Os Azeitonas, marcado para o dia 14 de fevereiro, às 21:30 horas.



A edilidade deseja, assim, "potenciar a identidade patrimonial e a imagem turística do município e traduz a sua preocupação no apoio permanente, rigoroso e cuidado aos artesãos, associações e setor empresarial locais."



E, ao mesmo tempo, "potenciar o aumento do número de visitantes e promover, junto dos ilhavenses, a vivência, a defesa e preservação dos valores identitários e culturais do município."