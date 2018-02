O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Ovar, no âmbito da "Operação Meixão", identificou ontem seis indivíduos por pesa ilegal durante uma ação de fiscalização nos esteiros da ria de Aveiro, nomeadamente nas localidades de Estarreja e Canelas.



Na altura, a Guarda apreendeu 250 gramas de meixão, duas artes de pesca e duas peneiras para acondicionamento do meixão capturado.



Os pescadores com idades compreendidas entre os 24 e os 46 anos foram alvo de dois autos de notícia por contraordenação.



Já o meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi libertado no seu habitat natural.



A enguia europeia (anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução no número de efetivos em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie, refere a GNR.